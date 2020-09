Gestione Ghelas, Trainito dà mandato ad un legale: autorizzata azione responsabilità

Gela. Con l’approvazione del bilancio e lo studio, approfondito, dei numeri finanziari della Ghelas, l’amministratore Francesco Trainito ha concluso le sue valutazioni. Ieri, ha messo la firma su un provvedimento di nomina di un legale, l’avvocato Salvatore Ciaramella, che ha ricevuto l’incarico di esercitare un’azione di “responsabilità professionale”. La determina, pubblicata all’albo on-line della municipalizzata, non precisa altro, dato che il resto del contenuto è secretato. L’incarico legale però è destinato a far valere le ragioni dell’azienda nei confronti di ex amministratori, che hanno guidato la società in house, anche ben prima dell’avvento di Trainito. Lo stesso manager non fornisce ulteriori dettagli. Prima del suo avvento, già l’avvocato Gianfranco Fidone (che aveva avuto l’incarico di amministratore dal commissario straordinario Rosario Arena) aveva messo nero su bianco una scelta di questo tipo. Probabilmente, l’analisi degli atti e dello stato finanziario della società ha convinto Trainito, inducendolo ad un passo che potrebbe rivelarsi importante, anche nell’ottica di comprendere le ragioni di un deficit economico, alimentato principalmente dal debito maturato nel tempo con i fondi pensione dei lavoratori.