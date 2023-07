Ghelas, Comune deve 260 mila euro: ora debito fuori bilancio, novità anche su management?

Gela. Il mancato trasferimento di circa 260 mila euro non mette sicuramente nelle migliori condizioni le casse della Ghelas multiservizi. Per l’in house, in quest’ultimo periodo, si sono riaperti diversi ragionamenti amministrativi, gestionali e politici. La scorsa settimana si è tenuta un’assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali. Palazzo di Città deve trasferire queste somme per servizi svolti dalla società. Se ne riparlerà però solo attraverso il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. La situazione finanziaria del municipio, inoltre, non è lo sfondo migliore per ripianare le casse della municipalizzata, i cui conti sono stabili ma se dovesse slittare ulteriormente il pagamento dovuto dal municipio gli sviluppi potrebbero essere poco prevedibili. Questa mattina, il manager della società, l’ingegnere Pietro Inferrera, è stato sentito in audizione dalla commissione bilancio. “Per noi è una situazione grave – dice il presidente Pierpaolo Grisanti – il mancato trasferimento è dovuto al fatto che non si è provveduto in tempo con il relativo impegno spesa. Ora, le somme dovute sono diventate debito fuori bilancio e senza un bilancio di previsione non possono essere riconosciuti”. La commissione sta già valutando una richiesta ufficiale all’amministrazione comunale per comprendere le ragioni del ritardo ma anche per valutare come si voglia procedere verso il nuovo contratto. Allo stato, Ghelas si muove esclusivamente in proroga e la possibilità di programmare è assolutamente ridotta al lumicino. Inferrera, sempre questa mattina, ha incontrato il sindaco Lucio Greco, il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, i sindacati e gli assessori. Ci sono già state verifiche con le organizzazioni sindacali che rivendicano certezze per i dipendenti e un nuovo contratto a lungo termine per l’azienda.