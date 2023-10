Ghelas, dissesto Comune non inciderà direttamente: pesa mancanza sistema di controlli

Gela. Il dissesto non aprirà solo una lunga fase volta al risanamento dei conti del municipio ma inevitabilmente potrebbe determinare più di una riflessione, anzitutto sulla partecipata Ghelas multiservizi. Da mesi, si tenta di capire se potranno esserci spiragli per il nuovo contratto. L’amministratore della società, l’ingegnere Pietro Inferrera, ha anche nominato un legale che avrà il compito di seguire questo travagliato iter. I revisori dei conti del municipio, nel corso dell’audizione odierna in commissione bilancio, hanno scongiurato un rischio concreto per la sopravvivenza della multiservizi. Non subirà contraccolpi diretti dalla dichiarazione di dissesto ma potrebbe risentire, e non poco, di una serie di manchevolezze. A seguito di domande poste dalla grillina Virginia Farruggia, componente della commissione sviluppo economico che negli ultimi anni si è spesso interessata delle sorti dell’in house, i revisori non hanno nascosto che rispetto alla partecipata non c’è mai stata una verifica vera sui criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Manca inoltre un vero ufficio per il controllo analogo che spetta a Palazzo di Città nel rapporto diretto con Ghelas. Sarebbero emersi dubbi pure rispetto ad attribuzioni assegnate a dipendenti Ghelas negli uffici comunali.