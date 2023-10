“Ospedale non è tra i peggiori d’Italia”, Caltagirone con i primari: “Problemi ma anche eccellenze”

Il management tende a concentrarsi sulla faccia della medaglia meno in difficoltà ma i disagi non mancano. Partirà in settimana l’osservazione breve intensiva collocata in medicina, con almeno dodici posti. Un segnale certamente favorevole ma non risolutivo, in attesa di avere riscontri veri sul personale da rafforzare ma anche su reparti come l’Utin da anni praticamente “fantasma”.