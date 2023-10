Ghelas, primi confronti per il nuovo contratto: ci sarà una verifica, assemblea slitta a domani

Gela. Solo primi accenni, in attesa che i settori dell’ente effettuino i necessari approfondimenti. Questa mattina, il manager di Ghelas, l’ingegnere Pietro Inferra, ha avuto un incontro preliminare con il sindaco Lucio Greco. C’era anche il legale che per conto della multiservizi seguirà l’iter per tentare di arrivare al nuovo contratto pluriennale. Il professore Salvatore Vitale è stato individuato da Inferrera sulla base di un avviso pubblico. Il tavolo entrerà nel vivo la prossima settimana. La questione del contratto si colloca in una fase tra le più difficili per il municipio, da mesi stretto nella crisi finanziaria, in attesa di capire se ci siano ancora spiragli per il piano di riequilibrio oppure se si dovrà procedere con la dichiarazione di dissesto. La multiservizi Ghelas, però, non può andare avanti esclusivamente con proroghe. L’ultima è stata autorizzata dalla giunta fino a dicembre. Prima di allora, però, bisognerà valutare la fattibilità del contratto, approfondendo più punti, a partire da quello dei servizi. Inferrera ha garantito la tenuta degli equilibri finanziari della società anche se le casse dell’in house devono ancora ricevere non meno di 260 mila euro da Palazzo di Città. L’organico della multiservizi è decisamente ridotto e anche la tutela del personale attualmente in servizio è un aspetto che non può essere trascurato. La prossima settimana potrebbero esserci primi sviluppi concreti.