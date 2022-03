Ghelas, proroga di tre mesi: attesa per il voto della giunta, domani ultimo giorno

Gela. La firma sulla proposta il sindaco Lucio Greco l’ha già messa. Domani, ultimo giorno utile, dovrebbe arrivare anche il voto della giunta su una proroga tecnica per Ghelas. Non ci sono i tempi necessari per definire concretamente il nuovo contratto e bisognerà ancora effettuare degli approfondimenti. Intanto, si procederà con una proroga di tre mesi. Non ci saranno variazioni sui servizi. Tutto rimarrà immutato, compresi la sosta a pagamento e i parcheggi. Provvisoriamente, rimarranno in carico a Ghelas, perché manca l’affidamento ufficiale all’azienda esterna, risultata prima in graduatoria. Nell’arco di ventiquattro ore, bisognerà chiudere, per evitare inconvenienti, non certo auspicabili in una fase come questa, con il sindaco che per il nuovo contratto della municipalizzata è stato invitato a valutare le proposte di modifica, formulate dalla commissione consiliare sviluppo economico e trasformate in una mozione, approvata la scorsa settimana. Nell’arco delle prossime ore, non sembrano ipotizzabili troppe sorprese. I sindacati che rappresentano i lavoratori della municipalizzata si sono detti già pronti alla mobilitazione, qualora qualcosa dovesse andare storto. Le segreterie di Filcams, Uiltucs e Ugl terziario sostengono la soluzione della nuova proroga, che darebbe tempo per delineare i contorni definitivi del contratto. Le organizzazioni sindacali non vogliono tagli ai servizi e non seguono la linea dell’esternalizzazione del verde pubblico, proposta invece nella mozione approvata in consiglio.