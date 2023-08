Ghelas, rebus contratto: a fine settembre scade la proroga, futuro tutto da valutare

Gela. Entro fine settembre, nella folta agenda dell’amministrazione comunale fatta quasi esclusivamente di scadenze per gli atti finanziari, dovrà ritornare la municipalizzata Ghelas multiservizi. Tra poco più di un mese scade la proroga tecnica in atto e le condizioni per il nuovo contratto, allo stato, sembrano non esserci. Il sindaco Lucio Greco e gli uffici tecnici del municipio puntano a dare i primi segnali dopo la chiusura della seconda tranche degli atti finanziari, che dovrà culminare con il piano di riequilibrio da trasmettere alla Corte dei Conti. Il manager Ghelas Pietro Inferrera, anche in tavoli ufficiali, ha confermato che il contratto è essenziale per programmare le sorti successive di un’azienda che per ora non va incontro a traversie di bilancio (gli atti finanziari sono in linea) ma che attende lo sblocco di almeno 260 mila euro da Palazzo di Città, per servizi effettuati ma ancora non pagati. Sindacati e lavoratori hanno sovente manifestato la loro preoccupazione per il prosieguo. La situazione finanziaria del municipio non permette nuove assunzioni e il personale è ridotto ai minimi termini, soprattutto per le attività di manutenzione. Il contratto potrebbe diventare la necessaria valvola di sfogo ma prima di tutto sarà necessario organizzare i passaggi preliminari e non sembra cosa semplice.