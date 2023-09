Ghelas, senza contratto possibile una nuova proroga: futuro legato alle prossime scelte

Gela. Entro fine mese, sarà ancora la volta della Ghelas multiservizi. Scade infatti la proroga tecnica autorizzata dall’amministrazione comunale. Sembra inevitabile che con l’attuale crisi finanziaria del municipio e con l’esigenza di chiudere il cerchio degli atti di bilancio, il sindaco Lucio Greco e gli assessori dispongano un’ulteriore proroga, almeno fino al prossimo dicembre. Il vulnus vero nella gestione dei rapporti con la multiservizi rimane quello del contratto pluriennale. Sotto la gestione dell’ex manager Francesco Trainito, sembrava che il traguardo fosse a portata di mano ma sul piano politico e amministrativo si decise per uno stop volto ad approfondimenti che di fatto hanno messo fine al percorso. L’attuale manager Ghelas, l’ingegnere Pietro Inferrera, più volte ha ribadito, anche nel confronto con i sindacati, che il contratto pluriennale è inevitabile per salvaguarda l’azienda e traghettarla verso una programmazione di ampio respiro. Un vero e proprio tavolo in tal senso, fino ad ora non è mai partito. L’emergenza finanziaria del municipio ha fatto passare in secondo piano anche il capitolo del contratto dell’in house. La Corte dei Conti, però, non ha mai nascosto l’esigenza che Palazzo di Città faccia chiarezza rispetto ai rapporti con le partecipate: concetto ribadito dai revisori dei conti dell’ente. In queste settimane, non ci sono state comunicazioni dal municipio rivolte al manager Inferrera, che attende una mossa dall’amministrazione. I conti della società sono in linea ma all’appello mancano non meno di 260 mila euro per servizi svolti e non pagati dal municipio e che probabilmente finiranno nel calderone dei debiti fuori bilancio. La multiservizi si trascina su un filo comunque non così spesso e ogni incasso in meno può generare difficoltà.