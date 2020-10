Ghelas, Trainito sceglie Vindigni: sarà anche consulente fiscale e contabile

Gela. Negli uffici tecnici di Ghelas si cambia. L’amministratore Francesco Trainito, che ha già ottenuto l’approvazione del bilancio 2019, ha risolto il rapporto professionale con Alberto Maugeri, che era stato nominato nel febbraio di un anno fa. Delle attività di consulenza fiscale, contabile e amministrativa, adesso si occuperà il commercialista Giorgio Vindigni. Il rapporto con Maugeri è stato risolto consensualmente. Vindigni ha ottenuto l’incarico di supportare le attività della municipalizzata per ciò che riguarda gli aspetti contabili e fiscali, oltre all’assistenza nei casi di controlli e verifiche degli organi ispettivi. Il professionista, già al momento dell’insediamento di Trainito, aveva ricevuto l’incarico di “esperto di diritto societario, consulenza aziendale, per la gestione e la consulenza su tutte le problematiche connesse all’organizzazione e al funzionamento della Ghelas”. In quel caso, prese il posto dell’avvocato Salvatore Brighina, professionista di fiducia dell’ex amministratore Ghelas, Gianfranco Fidone. L’importo complessivo per l’incarico di consulenza fiscale, amministrativa e contabile ammonta a 18 mila euro all’anno. La decisione sembra inserirsi nel percorso di risanamento della municipalizzata, avviato da Trainito, che probabilmente ha preferito scegliere professionisti di fiducia, che già lo affiancavano, come nel caso di Vindigni. Il manager ha anche autorizzato l’avvio dell’azione di responsabilità professionale per risalire a possibili inadempienze amministrative dei suoi predecessori.