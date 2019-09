Giovane gravemente ferito dopo scontro stradale, un indagato: depositata perizia

Gela. L’impatto risale al dicembre dello scorso anno. Un giovane, in sella ad uno scooter, a causa delle gravi ferite riportate venne trasferito in un centro specializzato. I pm della procura, dopo quanto accaduto in via Recanati, hanno avviato un’indagine, procedendo nei confronti del conducente della Fiat Punto, che venne coinvolta nello scontro. L’ipotesi iniziale era di lesioni gravissime. E’ stata depositata una perizia, richiesta dai pm della procura. L’esperto nominato ha ricostruito le fasi dell’incidente, cercando di risalire alle eventuali responsabilità, che da quanto trapela non riguarderebbero il conducente della vettura. L’uomo è l’unico indagato e già lo scorso dicembre diede mandato all’avvocato Tommaso Vespo, che lo rappresenta.