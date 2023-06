Giovani fuggiti per evitare controlli polizia, tre denunciati: in città anche sequestri di droga

Inoltre i poliziotti della sezione volanti del commissariato ieri hanno eseguito numerosi controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi sono state controllate 154 persone e 56 automezzi, eseguite 16 perquisizioni personali e sequestrato hashish, marijuana e cocaina. Sono 9 le persone segnalate alla Prefettura di Caltanissetta, ex art.75 del dpr 309/1990, per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare gli agenti hanno sequestrato una pianta di marijuana, delle dosi di hashish e un bilancino di precisione a un sessantenne, denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un trentasettenne è stato denunciato per porto abusivo di armi. Nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di una mazza con punte in metallo celata in auto. Sono 14 le violazioni al codice della strada riscontrate e contestate dagli agenti agli automobilisti indisciplinati.