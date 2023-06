Lavori porto rifugio, accordo attuativo verrà sottoscritto con Regione: fondi confermati

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha dato il via libera all’accordo attuativo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare–Sicilia Occidentale relativo al ripristino funzionale e al potenziamento del porto rifugio. Il primo cittadino aveva avuto alcune settimane fa ulteriori contatti con il presidente dell’Autorità Pasqualino Monti e con il capo di gabinetto della presidenza della Regione, Salvatore Sammartano. Primo obiettivo avviare i lavori per il dragaggio. Grazie alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale, l’Autorità si farà carico dell’adeguamento dei costi mentre rimane confermato l’impegno di Eni che corrisponderà 5.383.000,00 euro. Nell’accordo sarà messo nero su bianco che il nuovo intervento prevede costi tra i 12 e i 15 milioni di euro (nell’ipotesi in cui nessun conferimento in discarica debba essere effettuato), tenuto conto delle nuove variabili che possono incidere sul costo complessivo dell’opera.