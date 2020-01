Giudice “consegna” la vertenza a Cancelleri e Greco: “Sbloccare Gela e gli altri comuni della provincia”

Gela. L’aspro botta e risposta di qualche mese fa con il senatore grillino Pietro Lorefice l’ha messo da parte e il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice è salito sul palco del teatro “Eschilo” per consegnare, simbolicamente, la vertenza “Gelasisblocca” direttamente al viceministro Giancarlo Cancelleri, allo stesso senatore Lorefice e al sindaco Lucio Greco. La Cgil territoriale, per prima, ha avviato una mobilitazione per chiedere l’avvio degli investimenti, fermi da troppo tempo, e un incontro con il premier Giuseppe Conte. Qualcosa, a fine anno, si è mosso, fino ad arrivare al protocollo sulla decarbonizzazione del sito industriale di contrada Piana del Signore, sottoscritto da Eni e Ministero dell’ambiente. “Dopo cinquantadue anni di attesa chiediamo lo sblocco della costruzione della Gela-Siracusa – ha detto il sindacalista – nonché un vertice immediato tra Ferrovie dello Stato e Trenitalia per creare un collegamento veloce e a basso costo con gli aeroporti siciliani. Gela e gli altri ventuno Comuni della provincia, ultima per qualità della vita, chiedono di essere sbloccati”.