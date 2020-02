Giunta-bis, slitta vertice Fi per decidere su Greco: tiene ancora ipotesi Udc in giunta

Gela. Probabilmente, servirà qualche giorno in più. Il varo della giunta-bis, che verrà tenuta a battesimo dal sindaco Lucio Greco, potrebbe slittare. L’unica incognita, al momento, sembra essere la terza casella da occupare, quella lasciata libera dalla dimissionaria Florinda Iudici. Una designazione che potrebbe segnare pesanti strascichi politici. Ormai è chiaro che sono le segreterie di partito a guardare con più interesse a ciò che verrà deciso dall’avvocato. Forza Italia è sull’orlo della crisi di “coppia”, vicina a rivedere del tutto il rapporto politico con Greco. Il deputato regionale Michele Mancuso, da mesi, attende che il primo cittadino gli garantisca il secondo assessorato, come da patti (almeno così ha sempre spiegato il parlamentare azzurro all’Ars). Ad accordo violato, i forzisti potrebbero assumere decisioni, anche plateali. Oggi, Mancuso avrebbe dovuto riunire i suoi. Il vertice è slittato. Il coordinatore provinciale ha impegni istituzionali a Palermo e non ha potuto garantire la presenza in città. Questo confronto interno forse sarà decisivo per il proseguo dell’esperienza forzista nella giunta “arcobaleno”. Non è da escludere che qualche tentativo di mediare verrà fatto, ma gli spazi di manovra sembrano decisamente ridotti. Con il secondo assessorato, Mancuso avrebbe potuto dare una risposta ai suoi, probabilmente bloccando il ricorso al Tar presentato dal primo dei non eletti nella lista “Azzurri per Gela”. Nei pronostici di Palazzo, si è anche fatto il nome dell’avvocato Angelo Cafà, che ha presentato il ricorso, ottenendo un riconteggio dei voti in due sezioni e mettendo in discussione il risultato dell’altro forzista Carlo Romano. Incastri che potrebbero combaciare solo se Greco dicesse sì ad un secondo assessorato forzista. Per ora, non sembrano esserci margini e all’incontro della scorsa settimana, il capogruppo consiliare Luigi Di Dio ha dato picche a Greco, escludendo che il progetto politico che ha in mente possa essere condiviso dal partito. Calato il gelo, pare non ci siano stati altri contatti tra l’avvocato e i forzisti.