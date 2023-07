Giunta e Ghelas, possibili riassetti per ripartire? Sammito, “manca ancora assessore all’urbanistica”

Gela. La chiusura del primo cerchio degli atti finanziari, che dovrà poi culminare nel piano di riequilibrio da sottoporre alla Corte dei Conti, potrebbe essere uno start politico ulteriore per l’amministrazione comunale. Da qualche tempo, il sindaco Lucio Greco riceve segnali dagli alleati anche se al momento ha dato priorità al rendiconto e alla predisposizione degli atti preliminari al riequilibrio. C’è chi ipotizza che adesso possa invece decidere di mettere mano ad alcuni ingranaggi, anche in giunta. “Rimane vacante il posto dell’assessore all’urbanistica – dice il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito – e mi pare di capire, dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, che l’amministratore della Ghelas si senta quasi a tempo determinato. In questa fase finale del suo mandato, il sindaco potrebbe mettere mano alle deleghe, anzitutto individuando il nuovo assessore all’urbanistica”. Non è da escludere che l’avvocato Greco inizi a pianificare possibili variazioni per gli assessori già in carica, con una riorganizzazione delle deleghe. Forse, la breve pausa estiva potrebbe fare da apripista per l’ultima versione della giunta, quella che dovrebbe poi congedarsi il prossimo anno, nell’imminenza delle urne per le amministrative. “Una riorganizzazione delle deleghe? Non so – aggiunge Sammito – non metto parola su scelte che sono solo del sindaco”. Sammito, fino ad ora, non ha mai mancato al patto stretto con il primo cittadino e con la sua area politica. Continua ad avere un ruolo importante negli equilibri di quell’area politica.