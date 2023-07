Macchitella lab l’incompiuta, aula stoppa mozione civici: “Università in città tema fondamentale”

Gela. Macchitella Lab, ovvero l’ex casa albergo di Eni negli scorsi anni ristrutturata e riqualificata, ad oggi rimane inutilizzata. Doveva essere una struttura da destinare ad incubatore di startup innovative ma anche a sede dei corsi dell’Università Kore di Enna. Di tutto questo, ad oggi, neanche l’ombra. I civici di “Una Buona Idea” hanno portato nuovamente la questione in consiglio comunale. In aula, in serata, i quattro sì alla loro mozione e i sei astenuti non sono bastati. Non hanno garantito la soglia minima del numero legale. Non c’è stato il sostegno che probabilmente i consiglieri di “Una Buona Idea” si attendevano, rispetto ad un tema che tocca direttamente la città e i tanti studenti locali che vorrebbero avere la possibilità di portare avanti la loro carriera universitaria in sede. Esponenti di centrodestra e progressisti hanno sollevato dubbi sulle modalità indicate dai civici, a partire dal contratto di comodato d’uso che l’amministrazione comunale dovrebbe stipulare con Eni. Più di qualche assenza si è registrata inoltre tra le fila dei pro-Greco. I consiglieri di “Una Buona Idea” Rosario Faraci e Davide Sincero non hanno voluto fare passi indietro neppure rispetto all’ipotesi di un eventuale consiglio monotematico sul punto di Macchitella lab e dei corsi universitari in città. Per i civici, infatti, la mozione serve principalmente a dare una spinta al tema e non è affatto in contrasto con gli approfondimenti da condurre durante una seduta ad hoc dell’assise civica. Hanno richiamato il nulla di fatto per un altro progetto ambizioso rimasto clamorosamente al palo, quello ribattezzato “Sinapsi” sempre in partnership con la “Kore”. A favore della mozione, oltre ai due proponenti, si sono schierati la grillina Virginia Farruggia e l’autonomista Valeria Caci. Gli astenuti e i tanti assenti, infine, hanno stoppato la mozione non consentendo il raggiungimento del numero legale.