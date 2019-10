“Giunta? I nomi che circolano non arrivano da Greco”, Mancuso: “Assessorato ci spetta”

Gela. Chiusa la corsa ai due assessorati, in vista dell’allargamento della giunta, annunciato da mesi? Non sembra pensarla così il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, che è coordinatore provinciale del partito e pezzo importante dell’alleanza “arcobaleno” del sindaco Lucio Greco. I nomi che sembrano praticamente sulla soglia del municipio sono quelli dell’ex consigliere comunale Cristian Malluzzo (sostenuto da “Un’Altra Gela”) e dell’ex assessore Giuseppe Licata (nell’orbita politica del gruppo del presidente della Regione Nello Musumeci). Le nomine, a differenza di quella del nuovo amministratore della Ghelas, non ci sono ancora. “La prossima settimana vedrò il sindaco – dice Mancuso – vogliamo capire se ci siano le condizioni per entrare. I nomi che si fanno? Sono tutti di valore, ma non penso che arrivino da Greco, del quale mi fido molto. Probabilmente, sono gli stessi interessati che li fanno circolare. Davanti a nomi di valore, noi siamo sempre stati pronti a collaborare. Se, però, c’è di mezzo la politica, allora bisogna verificare da dove arrivino queste indicazioni e in base a quale ragionamento. Io ritengo che un assessorato ci spetti di diritto. E’ legittimo chiederlo”. Mancuso riapre la corsa alla giunta e il sindaco dovrà dare risposte, forse già nel corso della riunione della prossima settimana. Da qualche giorno, circolano anche eventuali designazioni che arriverebbero dalla lista “Azzurri per Gela”, quella ispirata dal deputato regionale. Ci sono ipotesi che richiamano all’avvocato Angelo Cafà, primo dei non eletti, ma anche all’ex consigliere comunale Francesca Caruso. “Cafà, ad esempio, è un ottimo professionista, sempre vicino a Forza Italia – aggiunge Mancuso – e che avrebbe la mia massima fiducia”. Il forzista non chiude affatto la porta dei ragionamenti e Greco dovrà far quadrare i conti, dopo la nomina di Francesco Trainito alla guida della municipalizzata Ghelas. Il neo manager ha parlato di “nomina tecnica ma con copertura politica”.