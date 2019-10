Lo spettacolo del neomelodico in centro, Pandetta apre con dedica “a tutti i 41 che stanno al 41 bis”

Gela. “A tutti i 41 che stanno al 41 bis”. Ha esordito così il neomelodico catanese Niko Pandetta, che ieri sera si è esibito tra i vicoli del centro storico. Una festa privata, con il cantante etneo come ospite d’eccezione. Il suo spettacolo l’ha tenuto in strada, attorniato da decine di fan. Non è la prima volta che si lascia andare ad esternazioni, anche di sfregio verso la memoria dell’antimafia. Il nipote del boss etneo Salvatore Cappello, durante la partecipazione ad un programma Rai, non si fece troppi problemi a spiegare che i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi da Cosa nostra, “hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro”. La dedica ai detenuti al 41 bis, il regime del carcere duro imposto soprattutto agli esponenti della criminalità organizzata, la “star” neomelodica l’ha fatta durante lo spettacolo, introducendo uno dei suoi pezzi di riferimento. I fan hanno tranquillamente ripreso, smartphone alla mano, e Niko “King” Pandetta (così è soprannominato) ha postato il video sulla sua pagina facebook ufficiale, seguita da quasi 120 mila follower. Lo scorso luglio, al termine del giudizio di primo grado, è stato condannato a sei anni e otto mesi di reclusione dai giudici del tribunale di Catania, con l’accusa di spaccio di cocaina e marijuana.