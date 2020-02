Gli ex Trainito rimasti senza lavoro, sindacati chiedono incontro: “Riassorbirli in indotto Enimed”

Gela. Sono rimasti senza lavoro, seppur la loro protesta sia proseguita per mesi. Gli ex dipendenti della Trainito Costruzioni non riescono più a trovare collocazione nell’indotto Enimed. Hanno lavorato per decenni nel sito locale, ma l’addio alle attività della Trainito per loro ha significato uno stop a tempo indeterminato. Le sigle sindacali del settore edile di Fillea e Filca, insieme alle segreterie confederali di Cgil e Cisl, hanno ufficialmente chiesto un incontro, da tenersi all’Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta. Sulla richiesta, ci sono le firme dei confederali Ignazio Giudice ed Emanuele Gallo e dei segretari provinciali Francesco Cosca e Francesco Sodano. Si punta ad un assorbimento dei lavoratori tra le fila delle aziende che stanno operando nell’indotto della società del gruppo Eni. Non a caso, è stata chiesta la convocazione anche dei vertici di Sdl e Di Cataldo, ma anche della committente Enimed.