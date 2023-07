“Gnoffo ha già distrutto il centrodestra”, Morselli: “Ha in mano FI e non c’è spazio per nessuno”

Gela. Le critiche vibranti dell’ex assessore Gnoffo, in queste ore, stanno contribuendo a far alzare le difese politiche dell’amministrazione comunale. Non solo il sindaco Lucio Greco, che ha parlato di un ex assessore allora “imposto dall’onorevole Mancuso”, ma anche l’attuale assessore ai lavori pubblici Romina Morselli non è da meno. L’area dei pro-Greco non accetta l’affondo della forzista. “Rispondere ai contenuti fortemente offensivi delle dichiarazioni di Gnoffo risulta alquanto complicato. Si rischia di finire nelle maglie di chi vuole esattamente questo – dice Morselli – creare un cortile politico nel quale lei crede di potersi muovere in modo indisturbato pronunciando sentenze di condanna e di alta moralità. Non si può non esprimere la massima solidarietà al sindaco Greco, destinatario della ferocia verbale perpetrata ai suoi danni. Non si può non ribadire il fatto che l’ex assessore Gnoffo ha come unica esperienza politica pregressa quella di essere stata nominata commissario cittadino di Forza Italia dal suo deputato, con un bagno di sangue creato nel partito locale, che si tradusse nella spaccatura di allora e nella frattura con tutto il centrodestra locale”. Anche Morselli, così come ha già fatto il sindaco, ricorda che Gnoffo venne “imposta” in giunta proprio da Mancuso, con un assessorato di peso, e che fu più volte difesa. “Sono stata più volte vittima di sue frasi ossessivamente offensive, con le sue infelici partecipazioni a trasmissioni televisive durante le quali, dal suo pulpito, ha puntato solo a denigrare, beffeggiare e mortificare il primo cittadino e la giunta, con un fare ai limiti della querela penale per diffamazione. Del resto come dimenticare la sue infinite furberie, allorquando, ai tempi in cui non era nemmeno difesa dai consiglieri comunali del suo partito, ebbe bisogno del mio aiuto e di quello del consigliere Valeria Caci, per sostenere il suo operato nella vicenda del trasporto disabili – aggiunge Morselli – per poi cambiare totalmente atteggiamento e sconfessare sé stessa sullo stesso tema, appena due anni dopo”. Secondo Morselli, le mosse dell’ex assessore, anche adesso, dimostrano come Forza Italia sia sotto la sua piena gestione decisionale. “Un partito Gnoffocentrico”, spiega l’assessore.