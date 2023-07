“Gnoffo imposta da Mancuso”, Greco: “Abbia il pudore di evitare bugie grossolane”

Gela. “Un assessore imposto dall’onorevole Mancuso contro il volere di tutti”. Per il sindaco Lucio Greco, l’intransigenza sempre più aspra dell’ex assessore Nadia Gnoffo non trova alcuna valida giustificazione, anzitutto politica. “L’ex assessore è la meno indicata a rispondere in questi termini – dice l’avvocato Greco – non dovrebbe mai dimenticare di essere stata imposta come assessore dall’onorevole Mancuso, contro il parere di tutti coloro che chiedevano il rispetto dei risultati elettorali, a lei non favorevoli”. L’esponente azzurra, nelle scorse ore, è tornata a sottolineare come l’amministrazione comunale e il sindaco ancora oggi siano alla ricerca di sponde tra i berlusconiani, fino all’offerta della vicesindacatura. Il primo cittadino, invece, insiste sul fatto che l’azzurra abbia sempre avuto tutte le necessarie coperture politiche, anche tra le fila dell’amministrazione. “Non dovrebbe dimenticare che, per ben quasi quattro anni, ha retto un assessorato di peso, con deleghe importanti come i servizi sociali, la sanità e la pubblica istruzione”, aggiunge il sindaco.