Gravi le condizioni di un cinquantenne, forse aggredito in centro: trasferito a Catania

Gela. Due giorni fa, ha riportato profonde ferite e lesioni. Il cinquantenne rimasto a terra, in centro storico, versa in condizioni preoccupanti. E’ stato trasferito in un centro ospedaliero a Catania. I carabinieri hanno avviato verifiche e non si esclude che anche i pm della procura stiano effettuando valutazioni investigative. L’uomo potrebbe essere stato aggredito, forse da più persone.