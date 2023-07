“Greco bugiardo e mistificatore”, Gnoffo: “Ha supplicato FI di rientrare con la vicesindacatura”

L’ex assessore declina ogni responsabilità rispetto ai finanziamenti persi per l’edilizia scolastica. “Oggi, non avendo argomentazioni valide per contestare il mio operato si spinge oltre attribuendomi responsabilità che non ho mai avuto. Non mi sono mai occupata di edilizia scolastica come ha artatamente dichiarato. La delega, da qualche anno assegnata all`assessore Morselli, non è mai stata conferita al nostro partito. Pur tuttavia, né io né i consiglieri FI, abbiamo mai fatto mancare il nostro contributo e quello del partito che rappresentiamo”, precisa. Forza Italia è nel centrodestra “compatto” e conferma che la linea del sindaco non trova ormai riscontro in quell’area politica. “Sindaco e assessore si vantano del lavoro straordinario svolto dalla Impianti Srr omettendo di rappresentare la verità ovvero che questo servizio poteva già partire un anno fa così come avvenuto negli altri comuni, i cui sindaci hanno dimostrato maggiore solerzia e meno diffidenza. Non prova il benché minimo imbarazzo ad elogiare il lavoro svolto dalla Impianti Srr che, non dimentichiamo, ha sempre ritenuto inadeguata. Non prova nemmeno imbarazzo ad attaccare ferocemente quel deputato che definisce forestiero, che lo ha sempre sostenuto e supportato. Quel deputato che ha sostenuto la sua candidatura nonostante i veti di molte forze politiche che ne conoscevano l’inaffidabilità e l’incapacità politica. Oggi di questo ne abbiamo piena consapevolezza. Quel deputato che il sindaco in più occasioni ha ringraziato pubblicamente per la manovra in commissione bilancio che ha permesso di recuperare il progetto di “Una via a tre piazze”. Quel deputato che si è sempre messo a disposizione del sindaco e della città a testa bassa e senza telecamere a seguito.Concludo suggerendo al sindaco di concentrare tutte le sue forze per governare seriamente questa città, attraverso interventi seri e concreti. La smetta di diffondere comunicati svuotati di contenuti e colmi di attacchi e dichiarazioni privi di qualsivoglia fondamento, tentando invano di provocare rotture all`interno di partiti che da lui hanno preso nettamente le distanze e che stanno lavorando per un progetto che vedra` il centrodestra forte, coeso e compatto”, conclude Gnoffo.