Greco convoca gli alleati, vertice in serata: confronto in un momento delicato

Gela. Una verifica interna l’aveva già preannunciata anche prima della pausa ferragostana. Il sindaco Lucio Greco, probabilmente, in serata porrà anche questioni politiche nel confronto con gli alleati. E’ fissato un incontro, inizialmente previsto per ieri ma che poi è slittato ad oggi. L’avvocato ha convocato tutto il fronte che lo sostiene, sicuramente a ranghi ridotti rispetto al passo di quattro anni fa. Alla riunione parteciperà il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, a sua volta invitato al confronto. Chiaramente, l’esigenza maggiore in questo periodo risiede nelle vicende finanziarie e l’amministrazione comunale deve chiudere prima possibile per il rendiconto 2022 e poi concentrare tutto sul piano di riequilibrio che andrà al vaglio della Corte dei Conti. Non ci sono molte altre alternative. Greco dovrà cercare di individuare la strada giusta per arrivare a fine mandato ma con numeri magari più stabili. L’accordo con il centrodestra è visto come un dato di fatto dai progressisti e dai civici ma smentito senza ombra di dubbio dai diretti interessati. Oltre alla maratona degli atti finanziari, il sindaco dovrà approcciare la scelta sull’assessore che manca e sul prosieguo manageriale di Ghelas, la multiservizi comunale. Allo stato, l’amministrazione può contare su un unico partito a supporto, l’Mpa. Gli autonomisti sembrano comunque destinati a sposare l’alleanza di centrodestra, area politica nella quale si riconosce il primo cittadino.