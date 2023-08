“Casciana vuole accreditarsi e sminuire l’amministrazione”, Greco: “Pudm non è commissariato”

Gela. “Solo fumo negli occhi per accreditarsi come personaggio importante”. Il sindaco Lucio Greco taglia corto rispetto a quanto dichiarato ieri dal capogruppo di Fratelli d’Italia Vincenzo Casciana. L’esponente meloniano ha indicato che la commissione urbanistica da lui presieduta avrà un doppio confronto palermitano, con l’assessore Alessandro Aricò e i vertici di Interporti siciliani, anche per cercare una collocazione in questo sistema dei siti locali, e con la titolare dell’assessorato territorio e ambiente Elena Pagana, sulla vicenda del piano di utilizzo del demanio marittimo. Per Greco, si tratta di iniziative prive di una consistenza istituzionale. L’avvocato smentisce il commissariamento nella procedura assai tortuosa del Pudm, il piano di utilizzo del demanio. “Il consigliere Vincenzo Casciana non si smentisce e continua a rilasciare dichiarazioni false, nel tentativo di sminuire il ruolo dell’amministrazione comunale su una vicenda complessa come quella del porto rifugio. Illudendosi di essere un politico importante, solo perché di recente ha aderito a Fratelli d’Italia, partito di governo – dice Greco – non si preoccupa di documentarsi, prima di lanciare accuse offensive e assolutamente prive di fondamento. È falso, infatti, affermare che il piano di utilizzo del demanio marittimo sia stato commissariato, così come è falso che il sindaco non avrebbe partecipato alle riunioni della commissione consiliare”. Gli incontri palermitani, secondo Greco, non potranno essere finalizzati all’assunzione di decisioni.