“Greco e Caci parlino e aggreghino”, Lombardo: “Mi aspettavo Di Stefano, ora è prigioniero M5s”

Gela. L’arrivo di Lombardo in città può segnare un netto discrimine politico tra il prima e il dopo. Abbiamo già riferito del no al patto Fratelli d’Italia-Forza Italia. “Siamo con Greco, sarà antipatico o simpatico, ma è una questione di serietà. Greco e Caci si parlino e aggreghino. Mi aspettavo che venisse un amico come Di Stefano. Non è venuto. Perché? Perché è prigioniero del Movimento cinquestelle. Amici come Federico si muovino e aggreghino, con Greco o con qualcun’altro”, ha detto.