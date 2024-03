Sindaco e centrodestra vogliono l’Mpa, Lombardo: “No spartizione FdI-FI, Greco? Siamo alleati”

Gela. “Un rilancio del territorio è possibile ma senza personalismi”. Rosario Caci, riferimento locale degli autonomisti, ha aperto il dibattito voluto proprio dai vertici dell’Mpa. Insieme a loro, il leader Raffaele Lombardo. “I nostri amici e gli elettori temono accordi imposti da Fratelli d’Italia e Forza Italia – ha spiegato l’ex presidente della Regione – un percorso, che per noi può essere di centrodestra e civico, si può fare ma condividendo. Non so se a Caltanissetta sia già stato definito tutto ma la spartizione tra i due partiti, FdI e FI, non può sussistere. Gli altri, allora, cosa fanno?”. Per Lombardo “Caci la connotazione da candidato ce l’ha dentro” proprio sulla scorta del suo importante curriculum medico e politico. “È stato il più votato nella nostra lista alle regionali”, ha ribadito. “Non dobbiamo dimenticare però che siamo nell’amministrazione comunale del sindaco Greco. Siamo alleati. Vedremo se ci dirà di una sua candidatura. Non intendiamo rompere questo rapporto privilegiato con il sindaco”, ha continuato l’ex governatore siciliano. Il primo cittadino e il suo gruppo hanno partecipato alla convention autonomista. Greco ha passato in rassegna “i progetti con i cantieri che partono, compreso quello per l’Orto Pasqualello”. “Le royalties Argo-Cassiopea sono state una nostra intuizione, in raffineria c’è lavoro. La crisi c’è ma ci sono spiragli. È vero, ci sono stati difetti di comunicazione. Ma non dimentichiamo che il dissesto ci ha bloccati. Abbiamo resistito durante la pandemia. La crisi finanziaria non è nostra responsabilità. Già all’inizio abbiamo salvato la Ghelas. La regola aurea è quella della continuità amministrativa, mi rivolgo al presidente Lombardo che lo sa bene. Ho fatto meno politica ma ho pensato alla città e ai tanti problemi”, ha detto l’avvocato Greco.

Probabilmente vuole fare breccia e convincere l’Mpa per un bis, allo stato ancora tutto da definire. Prima dell’avvio del dibattito Lombardo non ha escluso nulla. “Greco bis? Se vuole andare avanti non saremo noi a sottrargli il consenso. Vedremo cosa ha fatto, quali realizzazioni – ha continuato – capiremo se ci sono le condizioni. C’è anche un amico del nostro movimento, Di Stefano, non so se è già in un’alleanza di centrosinistra. Non sappiamo ancora quale sia il candidato di Fratelli d’Italia. Ci sono tante variabili”.