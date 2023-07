“Greco e chi lo sostiene veri irresponsabili”, Trainito: “Riequilibrio? Solo per ego del sindaco”

Gela. “La smettano di usare Forza Italia come un capro espiatorio. Noi, da veri responsabili, abbiamo avuto la dignità di lasciare la maggioranza e l’assessorato. Altri, invece, hanno sempre minacciato di lasciare pur di avere o mantenere il proprio assessore”. I forzisti, ancora una volta, come fa capire il capogruppo consiliare Rosario Trainito, dimostrano di essere tra i più convinti assertori di una visione politica già concentrata sul dopo Greco. Questa mattina, non erano in aula per la proposta di adesione al piano di riequilibrio e non hanno sostenuto il rendiconto 2021. “Questa falsa morale la respingiamo – dice Trainito – l’essere stati in giunta per più di tre anni non c’entra nulla con un rendiconto che il sindaco non ha mai condiviso con il nostro partito. Lo stesso vale per il piano di riequilibrio. Lui e i consiglieri che ancora lo sostengono sono i veri irresponsabili. Il piano di riequilibrio è solo frutto dell’ego del primo cittadino che non voleva rimanere nella memoria collettiva per aver determinato il dissesto dell’ente. Invece, parlando con addetti ai lavori, mi è stato confermato che un dissesto, con la cassa cospicua che vanta il Comune, sarebbe stata una soluzione comunque praticabile e l’ente ne sarebbe uscito in tempi assai brevi. In oltre tre anni di esperienza amministrativa, Forza Italia non ha condiviso quasi nulla delle scelte del sindaco”.