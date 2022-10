Greco e il centrodestra, alleati riflettono: Giannone, “prima di tutto cose tangibili per la città”

Gela. Gli alleati hanno chiesto garanzie al sindaco, anzitutto sulle priorità programmatiche e su ciò che intende mettere in campo l’amministrazione comunale, fino a conclusione del mandato. Il vertice di ieri, con il primo cittadino, i capigruppo di maggioranza e i segretari dei partiti della coalizione, è stato sostanzialmente un punto di passaggio. Niente di definitivo, neanche su un possibile scenario che conduca ad un Greco bis. L’avvocato, rispetto a qualche tempo fa, ha però fatto intendere che quest’ultima fase del suo mandato vorrebbe caratterizzarla, con un sostanziale spostamento nel centrodestra. Una prospettiva che ha trovato l’alt dei civici, che invece pensano ad altro e a mantenere un baricentro politico fuori dai partiti. Le distanze tra alleati c’erano e continuano ad esserci, ora rafforzate dalla querelle sul regolamento per il trasporto disabili. I civici di “Una Buona Idea”, in serata, hanno avuto modo di confrontarsi in una riunione interna, incentrata su ciò che è emerso dalla lunga discussione di ieri. A breve, anche la Nuova Dc riunirà il partito, così da assumere determinazioni precise. “Al sindaco abbiamo chiesto una cosa semplice – dice il coordinatore provinciale della Nuova Dc Natino Giannone che più volte aveva insitito per un vertice con l’avvocato Greco – vogliamo capire cosa vuole fare di tangibile per la città, fino a conclusione del mandato. Cosa vuole fare e come vuole realizzarlo. Mi sembra il minimo, soprattutto se il partito decidesse di mantenere il sostegno”. I centristi, che a Palermo sono nella maggioranza del presidente Schifani, non hanno troppi problemi a riconoscersi nel centrodestra.