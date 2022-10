Operaio morì in un cantiere in Liguria, Cassazione conferma condanna del titolare gelese

Genova. L’incidente mortale si verificò in un cantiere privato, in provincia di Savona. Un operaio cinquantatreenne, Michele Macciardi, sette anni fa perse la vita. Cadde da un’altezza di circa dieci metri. Era in corso la fase di smontaggio di un ponteggio edile in un edificio. Fatti che hanno portato a processo il titolare dell’impresa per la quale l’operaio lavorava, il gelese sessantenne Ignazio Pagano. La Corte di Cassazione, con motivazioni pubblicate, non ha accolto il ricorso presentato dal legale di Pagano, l’avvocato Giuseppe Pugliese. Sia in primo che in secondo grado era già stata emessa una pronuncia di condanna per l’imputato, con l’acusa di omicidio colposo. In base alle contestazioni, quel ponteggio, in fase di smontaggio, non sarebbe stato sicuro. Il lavoratore non venne monitorato durante l’attività e pare che nel tentativo di raggiungere l’ultimo impalcato, a causa di una botola di collegamento ostruita, si pose all’esterno, senza vincolarsi con la cinghia. Perse l’equilibrio, precipitando al suolo. La morte arrivò dopo un ricovero durato sette mesi.