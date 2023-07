“Greco lasci perdere FI”, Pepe: “Crisi città per sue colpe, è solo e sa solo dividere”

Gela. “Un sindaco solo che dovrebbe pensare a ciò che non va in città piuttosto che occuparsi di Forza Italia”. Il coordinatore azzurro Vincenzo Pepe, ancora una volta, boccia su tutta la linea le “ricette” amministrative del primo cittadino, che negli ultimi giorni ha anche ipotizzato una lotta intestina nel centrodestra locale, alla caccia della leadership. Ricostruzione smentita da Pepe. Dalla deficitaria pulizia della città e fino ai finanziamenti che si perdono, Pepe ricorda i passi falsi dell’amministrazione. “Il sindaco si occupa di vicende che non lo riguardano, come i rapporti che Forza Italia intrattiene con gli altri partiti della nascente coalizione. Ribadisco che tra i partiti che vorranno far parte di questa coalizione, ci sarà pari dignità per tutti – dice Pepe – invece il primo cittadino dovrebbe occuparsi dei problemi del municipio che sono tanti. Sul versante dei rifiuti, la città è in condizioni pietose. Il sindaco ha perso un anno e mezzo perché prima non voleva aderire alla Srr, per il fatto che lui non era il presidente e quindi voleva fare l’Aro, così da decidere in autonomia sul fronte dei rifiuti. Abbiamo perso parecchi finanziamenti, sul versante degli edifici scolastici. I dirigenti invece di lavorare sui progetti da far finanziare, dovevano stare attenti per non ricevere la lettera di ammonimento del sindaco o di chi per lui. Ancora oggi, la città non ha un piano spiagge. Forse, a qualche amico dell’amministrazione conviene così. Senza regole, vince il più forte”. L’azzurro ribadisce che la tendenza politica del sindaco è eminentemente personalistica. Non ci possono essere convergenze.