Greco nomina Melfa consulente, imprenditore: “Nessun conflitto di interessi”

Gela. Come riportato ieri, gli ex avversari alle amministrative di un anno fa, il sindaco Lucio Greco e l’imprenditore Maurizio Melfa, hanno stretto un’intesa ufficiale. Melfa ha accettato l’incarico di consulente a titolo gratuito dell’amministrazione comunale. Si occuperà del rilancio sportivo e dello sviluppo economico del territorio. “E’ il momento che tutti diano un contributo per cambiare le sorti di questa città – ha detto Melfa – dobbiamo rispondere all’emergenza sociale che ci ha relegati indietro nel corso degli anni. In dieci anni immagino una città di centomila abitanti”. Per il sindaco e per il nuovo consulente non sembrano esserci contraddizioni politiche dietro all’accordo. “Da quando ci siamo insediati, il messaggio che questa amministrazione si sforza di far passare è quello della collaborazione – ha spiegato l’avvocato Greco – non potevo non cogliere la possibilità di avere Melfa a nostro fianco, perchè sara un consulente dell’amministrazione”. Il sindaco ha spiegato di aver ottenuto il via libera dalla giunta, anche se da quando si è concretizzata l’intesa qualche alleato ha iniziato a volere spiegazioni, visto che Melfa al ballottaggio di un anno fa ha scelto di appoggiare il leghista Giuseppe Spata.