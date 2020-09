Udc-Greco, crisi rientra: incontro chiarificatore, “confermiamo appoggio al sindaco”

Gela. “Il pieno appoggio dell’Udc al sindaco Lucio Greco viene confermato”. Sono parole del consigliere Salvatore Incardona. Ieri, aveva fatto capire che i rapporti fossero politicamente “acciaccati”. E’ durata una manciata di giorni la mini crisi con il sindaco, sfociata ieri sera nel non voto ai debiti fuori bilancio proprio dell’esponente centrista. Un’assenza che si è trasformata in una missiva politica inviata all’avvocato, che lo scorso fine settimana aveva fatto saltare un incontro, già programmato con i vertici locali e regionali del partito, che da inizio anno sostiene la giunta “arcobaleno”. “Oggi, il sindaco ci ha ricevuti. E’ stato lui a volerci incontrare – spiega il consigliere Incardona – c’è stato un chiarimento e il confronto è stato strettamente politico. Abbiamo esposto le nostre ragioni e l’accordo è confermato, con il ponte istituzionale con la Regione. Probabilmente, nei prossimi giorni il sindaco potrebbe incontrare gli assessori regionali Mimmo Turano e Alberto Pierobon”. Al vertice, oltre ad Incardona, ha partecipato il coordinatore provinciale Silvio Scichilone. In collegamento telefonico, invece, si è fatto sentire Rudi Maira. Dopo l’assenza in aula del consigliere Incardona, Greco ha preso l’iniziativa, nel tentativo di scongiurare un ripensamento dell’Udc, che pare non essere entusiasta neanche dell’intesa con l’imprenditore Maurizio Melfa, ex rivale dell’avvocato alle amministrative dello scorso anno.