Greco rompe con Giordano, tecnico in bilico: “fatale” la presenza all’iniziativa di FdI

Gela. Alla verifica di maggioranza, che tanti alleati del sindaco stanno aspettando, potrebbe non esserci l’Udc. I centristi sembrano nuovamente in bilico, dopo essere rimasti quasi fuori dal rimpasto dello scorso anno. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha messo in discussione il ruolo di un assessore di fiducia, come Danilo Giordano. Il tecnico del settore bilancio, che ad oggi ha portato in aula documenti finanziari condivisi da tutta la maggioranza e non solo, pagherebbe la presenza all’iniziativa della scorsa settimana, organizzata dal gruppo di Fratelli d’Italia. Il sindaco non avrebbe gradito né la presenza di Giordano né quella dell’avvocato Giuseppe D’Aleo, che ha da poco ricevuto un rinnovo, per due mesi, dell’incarico di esperto. Fino a ieri sera, l’Udc non si era ancora espresso sull’eventuale addio di Giordano, che potrebbe far venire meno il rapporto tra Greco e il consigliere comunale Salvatore Incardona, che volle l’assessore in giunta ma che con l’Udc però è ormai da tempo ai ferri corti.