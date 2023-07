“Greco senza stile, si ricandida? Avrà grandi risultati”, Pellegrino: “Chiese appoggio a Federico”

Federico ha parlato di un’amministrazione “senza progettualità” che ha condotto la “città a sprofondare”. Il sindaco invece ha ricordato “le pesanti responsabilità” di Federico e di chi negli anni ha governato il territorio. “Durante il periodo di guida della Provincia – aggiunge Pellegrino – da Federico e dall’ente ci fu un contributo importante per arrivare alla radioterapia ma anche all’avvio di reparti ospedalieri come oncologia e hospice. Voglio ricordare il museo del mare e la manutenzione della viabilità provinciale. Duecento milioni per le arterie viarie e di questi sessanta solo per la strada dei Due Castelli che ancora oggi è importante per i collegamenti locali. Non sono mancati la messa in sicurezza dell’area a ridosso del porto rifugio, gli interventi nelle scuole per l’adeguamento sismico, i progetti per i sistemi di depurazione e ancora le visite per l’invalidità civile che si facevano in città. Il sindaco parla di agricoltura ma ad oggi cosa ha fatto? Noi lavoriamo ad un progetto per il riuso delle acque reflue. Quali sono i risultati sul turismo che tanto cita nei suoi interventi pubblici? Non vorrei poi dilungarmi sulla pessima situazione del servizio idrico”. L’esponente della Dc insiste su un concetto preciso. “Non critichiamo mai la persona ma l’operato politico e amministrativo – chiarisce – non abbiamo mai usato i toni del sindaco verso partiti come Forza Italia e Mpa che non hanno fatto le nostre stesse scelte ma che sono con il governo regionale di centrodestra. Il sindaco ha dato alla città la farsa delle dimissioni imposte dai “responsabili”, per poi rientrare come se niente fosse successo”. Il consigliere conferma invece che il gruppo politico è ormai orientato al dopo Greco. “Ci muoviamo solo per un centrodestra unito – conclude ancora una volta ironico verso il primo cittadino – una coalizione compatta. Invito il sindaco a ricandidarsi, il suo sarà un successo senza precedenti”. L’area politica che si rifà a Federico è pienamente in campo, come del resto confermato dall’ex parlamentare Ars: nessuno spiraglio però verso Greco e i suoi.