“Gt3isti”, Massimo Caci in evidenza al Red Bull Ring tra le “Cayman”

Al volante di una Porsche Cayman Gts del team “Super Lap” di Walter Palazzo (Centro Porsche Catania), il gelese Massimo Caci, non si è lasciato intimidire dalla pioggia del lunedì ottenendo subito importanti piazzamenti. Le migliori condizioni climatiche in prova e nelle tre sessioni di gara (time attack) hanno permesso all’alfiere del “Super Lap” di chiudere al quarto posto dietro solo alle più potenti Cayman Gt4 Rs, riuscendo a fermare il cronometro sul 1’ 45’’. Il circus del campionato Gt3isti tornerà in Italia per fare tappa nel circuito di Vallelunga il prossimo 28 maggio, successivamente a Monza per chiudere il primo ottobre ad Imola.