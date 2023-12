“Ha calunniato i Luca”, ex collaboratore di giustizia va a processo

Gela. Dovrà rispondere di calunnia aggravata. E’ stato disposto il processo per l’ex collaboratore di giustizia Calogero Tuzzolino. L’agrigentino, poi escluso dal programma di protezione, rilasciò dichiarazioni sul conto degli imprenditori Salvatore Luca e Rocco Luca. Le sue ricostruzioni vennero assunte anche nell’ambito della maxi inchiesta che ha toccato gli imprenditori, confluita nel blitz “Camaleonte”. Il gip del tribunale nisseno, seppur per due volte la procura abbia chiesto l’archiviazione, ha invece individuato gli estremi per far proseguire il procedimento. Ci sono i presupposti per l’ipotesi di calunnia, aggravata dal fatto che le dichiarazioni vennero rilasciate mentre Tuzzolino risultava appunto collaboratore di giustizia. Sarebbero state messe nero su bianco per danneggiare i Luca. Gli imprenditori, assistiti dal legale Antonio Gagliano, a più riprese contestarono il contenuto di quanto riferito dall’imputato. Si sarebbe trattato di una versione finalizzata solo a screditarli, questo emerge dagli elementi proposti anche dalla difesa.