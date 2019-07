Causa al Comune per aggressione cani, Iudici: “Non sono incompatibile ho rinunciato a incarico legale”

L’assessore, però, esclude incompatibilità e non ha partecipato alla discussione sulla delibera. “All’incarico legale ho rinunciato – dice – l’ho fatto prima di accettare la nomina ad assessore. Nella delibera si fa riferimento a me, perché in Comune hanno solo l’atto originario, che avevo notificato prima di essere scelta. Non so chi sia il collega che se ne occupa adesso. La rinuncia l’ho inoltrata in tribunale e al cliente. Abbiamo l’obbligo di non avere incompatibilità”. Occuparsi di randagismo in giunta e chiedere contemporaneamente un risarcimento danni per un’aggressione dovuta ai cani, potenzialmente avrebbe potuto mettere in bilico il futuro dell’assessore in giunta.