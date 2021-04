Hanno violato le misure della zona rossa, 45 persone sanzionate: chiusi due bar

Gela. Nel corso della settimana, in città, sono state controllate 1300 persone, 45 delle quali sanzionate per violazioni delle misure di contenimento. La squadra amministrativa del commissariato ha sanzionato sei titolari di attività commerciali, disponendo la chiusura temporanea di due bar, uno per cinque giorni e l’altro, recidivo, per trenta. Nel corso della settima nella zona rossa, numerosi equipaggi della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale e dell’esercito hanno intensificato i controlli finalizzati al rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus. I servizi, coordinati dal commissariato di polizia, erano stati disposti nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto. Il bilancio dei servizi preventivi, sono state controllate 1300 persone e 86 esercizi commerciali. 45 le persone sanzionate per violazione delle norme di contenimento della pandemia, le sanzioni hanno riguardato l’inosservanza del divieto di spostamento e dell’obbligo di indossare la mascherina. La squadra amministrativa del commissariato di pubblica sicurezza ha sanzionato sei titolari di attività commerciali, poiché non trovati in regola con le misure di contenimento.