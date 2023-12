Hub del Banco alimentare, definito un nuovo comodato: ampliati termini per consentire lavori

Gela. Non è stato un percorso burocratico semplice da sostenere ma alla fine tutti gli incastri sono combaciati e per la realizzazione dell’hub del Banco alimentare nell’ex mattatoio di via Cascino si è giunti alla tappa finale. Con stanziamenti di Enimed la struttura sarà riconvertita proprio a supporto del Banco alimentare, trasformandola in un centro logistico per lo stoccaggio e la distribuzione. Negli scorsi giorni, la giunta ha effettuato un ulteriore passaggio, quasi obbligato. Sulla base degli iniziali accordi, infatti, il comodato d’uso concesso alla multinazionale era in scadenza a fine anno.