Hub per il banco alimentare, rilasciata l’autorizzazione: sarà realizzato nell’ex mattatoio

Gela. Gli uffici comunali del settore Suap hanno chiuso il cerchio dopo un procedimento burocratico tutt’altro che semplice. È stato rilasciato il provvedimento unico autorizzativo per il progetto dell’hub del banco alimentare. Sarà riconvertita un’ala dell’ex mattatoio di via Cascino, sulla base di un’intesa già finalizzata dall’amministrazione comunale e da Enimed nella fase successiva al lockdown più rigido, due anni fa. È stato un susseguirsi di richieste di pareri e si è posta l’esigenza di un intervento anche della commissione Pai. Il dirigente Suap Antonino Collura e il referente Carmelo Di Bartolo hanno apposto le firme sull’ultimo passaggio amministrativo di competenza comunale. Nascerà un hub per lo stoccaggio di derrate alimentari che le associazioni distribuiranno a quasi duemila famiglie in difficoltà del territorio. Sembravano frapporsi non pochi impedimenti tecnici ma nonostante tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente preventivati il provvedimento è stato rilasciato.