I collegamenti per la droga, indagati dal gip: anche Domicoli si è difeso

I carabinieri individuarono anche un’attività commerciale, una rosticceria di via Generale Cascino, gestita dalla famiglia di Domicoli, che sarebbe stata utilizzata per gli incontri e per finalizzare alcune compravendite di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono soprattutto a due anni fa, ma gli investigatori sono certi che l’affare della droga non si sia mai fermato.