I MILITARI FERITI IN IRAQ RIENTRANO IN ITALIA

ROMA (ITALPRESS) – E’ previsto nel primo pomeriggio di mercoledì 13 novembre l’arrivo a Ciampino dell’aereo che riporterà in Italia i militari coinvolti dall’esplosione di un IED in Iraq lo scorso 10 novembre con loro i familiari che ieri li avevano raggiunti in Germania.

Ad accoglierli ci saranno il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli.

La decisione è stata presa dopo che i sanitari militari nazionali hanno appurato le loro condizioni presso l’Ospedale militare USA della Base di Ramstein in Germania e deciso di trasferirli presso l’ospedale militare del Celio a Roma.

