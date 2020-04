I numeri della speranza, quattro guariti in città: hanno vinto contro Covid

Gela. La linea decresce in città. Sono in totale 4 i pazienti affetti da Covid che sono guariti, come accertato dai vertici Asp. 14 sono ancora positivi, ricoverati all’ospedale “Vittorio Emanuele” (oltre al trentaduenne nelle scorse settimane finito al “Maggiore” di Modica), o in quarantena (con un paziente in più). Numeri che confermano il trend favorevole e l’efficacia delle cure. In totale, nel territorio provinciale, sono 158 i casi di positività.