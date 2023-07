I pro-Greco approvano il rendiconto, sì anche dai civici: slitta adesione al piano di riequilibrio

Gela. Otto voti favorevoli e l’astensione degli autonomisti Giuseppe Guastella e Valeria Caci. I pro-Greco, con il sì anche dei civici di “Una Buona Idea”, hanno ottenuto l’approvazione del rendiconto 2021. Era il passo essenziale verso il piano di riequilibrio richiesto dalla Corte dei Conti. Ieri, il numero legale non ha retto. In serata, l’amministrazione comunale, sfruttando una soglia numerica inferiore, ha raggiunto il via libera dell’aula. Le incertezze non sono mancate neanche nel gruppo a supporto dell’amministrazione. Le valutazioni discordanti tra revisori e dirigente finanziario, incentrate su una somma di circa 137 mila euro, sono state specchio di quello che va nettamente migliorato. L’hanno voluto sottolineare i civici di “Una Buona Idea” che hanno mantenuto fede alla linea della “responsabilità”. Anche i pochi consiglieri di opposizione presenti in aula hanno lasciato prima della votazione. Il presidente della commissione bilancio Pierpaolo Grisanti, che aveva sollevato la questione legata al vincolo dei 137 mila euro su un disavanzo da 118 milioni di euro, ha ribadito che non ci sono state spiegazioni convincenti. I meloniani sono usciti. Probabilmente, dall’entourage del sindaco si sarebbero aspettati almeno dieci voti favorevoli ma i due autonomisti hanno optato per astenersi, a differenza del capogruppo Diego Iaglietti, invece schierato con il sì.