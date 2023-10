I runner dell’Atletica Gela a Cefalù, buone prestazioni illuminate dalla vittoria di Di Dio

Gela. Sette runner dell’Atletica Gela hanno preso parte oggi alla quinta edizione della maratonina della “Perla del Tirreno” che si è corsa a Cefalù, in una giornata molto calda e in un percorso impegnativo che ha messo a dura prova i 450 atleti alla partenza. Grande prestazione di Daniela Di Dio che si è classificata prima nella categoria SF45. Ottima anche la prova di Salvo Tilaro, ottavo nella categoria SM. Buone prestazioni per Rino Infuso, per la moglie Tiziana Scicolone e per Lidia Granvillano che a novembre voleranno oltreoceano per partecipare al sogno di ogni runner, la maratona di New York. Buona prestazione inoltre per Federico Matta che sta preparando la sua prima maratona e che correrà il prossimo 19 novembre a Palermo. Infine, la tenacia di Francesco Tilaro che nonostante una preparazione approssimativa è riuscito a concludere i 21 chilometri.