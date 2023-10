Il Gela impone il pari allo Jonica, esordio per Resouf

Gela. Il Gela torna imbattuto da Santa Teresa Riva. I biancazzurri impongono il pari allo Jonica in una partita non semplice. Finisce 0-0 una partita equilibrata, con i messinesi che forse possono recriminare per qualche occasione non sfruttata a dovere (anche per la bravura della difesa gelese). Con Abate e nel recupero sono arrivate due occasioni importanti per i biancazzurri.

Il tecnico Mirko Fausciana ha riconfermato per dieci undicesimi gli stessi della domenica precedente. A sorpresa in campo anche il franco-martinicano Resouf, schierato sulla destra. In panchina c’è il neo arrivo Renzo Grasso, tesserato in extremis proprio ieri.

Partita comunque equilibrata e non bellissima. Primo tempo equilibrato e con poche occasioni. Una importante per parte, con Angulo per lo Jonica e con la risposta di Abate che per poco non sorprende il portiere Pontet. Nella ripresa lo Jonica attacca di più ma non passa. Di Martino è attento sia su punizione che su parecchi pericoli che arrivano dalle fasce laterali.