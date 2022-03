Il battesimo di Scerra in Fratelli d’Italia, “l’unica scelta di coerenza”

Gela. Fratelli d’Italia lancia il nuovo corso locale sulla via, ancora molto lunga, che porterà alle regionali di novembre. Il movimento fondato da Giorgia Meloni, rappresenta oggi una parte dell’opposizione alla Giunta Greco in Consiglio e ieri in occasione del congresso sul Pnrr, a cui ha preso parte l’europarlamentare Raffaele Stancanelli e in videocollegamento anche l’onorevole Carolina Varchi, ha presentato ufficialmente il nuovo ingresso nel partito e nel gruppo consiliare.

Dopo i sussurri delle ultime settimane infatti, il consigliere comunale Salvatore Scerra, in prima fila a fianco del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha comunicato la sua adesione al partito.

“Per me è un ritorno a casa, alle mie radici politiche – ha dichiarato Scerra dopo la presentazione –sono cresciuto in una famiglia che sin da bambino mi ha inculcato i valori ed i principi della Destra sociale. Valori che ho ritrovato pienamente nella politica di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia”.

“Oggi Fratelli d’Italia è uno dei pochi partiti nazionali che possiede un’identità certa e ben definita – continua Scerra – e oggi più che mai c’è la necessità di una politica che affondi le sue radici nei valori e nella tradizione. Questa è sicuramente l’unica scelta di coerenza che potessi fare”.

Scerra intanto conferma di voler proseguire con fermezza sulla linea dell’opposizione in consiglio comunale.

“Fare opposizione non vuol dire necessariamente distruggere a tutti i costi – dice- e spesso in questi anni abbiamo lanciato tante proposte che però non sono mai state ascoltate. Oggi diamo non solo continuità a quel modo di fare politica ma anche un’identità precisa all’opposizione a questa giunta che è quella dettata dai principi di Fratelli d’Italia”.