Centrodestra: le “nomination” di FdI e l’ansia della “Coalizione che non c’è”

Gela. Mentre Fratelli d’Italia sfoglia la rosa dei suoi papabili candidati a sindaco, nell’attesa di trovare un nome unitario da presentare agli alleati della coalizione, i giorni che portano all’Election Day di giugno scorrono inesorabilmente, sgretolando le certezze di un centrodestra che, fino a qualche settimana fa, era convinto di poter chiudere la questione amministrative con molta più serenità.

Il patto nisseno che a Caltanissetta ha partorito la candidatura dell’avvocato Walter Tesauro, in quota Forza Italia, qui in città, dove il nome da candidare sarebbe dovuto spettare a Fratelli d’Italia, sembra vacillare e non poco.

L’eccessivo temporeggiare dei meloniani sulla scelta e le lacerazioni all’interno del partito hanno messo sul chi vive tutti gli altri partiti della coalizione che, attraverso diverse dichiarazioni pubbliche di questi giorni, hanno lasciato intendere che non ci sarebbero più vincoli di scelta al tavolo.

Questo significa che la proposta di Fratelli d’Italia rischia di non essere l’unica opzione al tavolo del centodestra. Con molta probabilità ci sarà il nome proposto dall’Mpa, ancora saldo all’interno della Giunta Greco, che però non ha mai fatto mistero di puntare, e non poco, sulla candidatura di uno dei suoi uomini di punta, il dottor Rosario Caci.

Un’ipotesi la cui evoluzione in molti, al tavolo del centrodestra e non solo, starebbero osservando con attenzione, e sulla quale si cercherà di cogliere dei segnali dalla viva voce del leader degli autonomisti, Raffaele Lombardo, in visita oggi pomeriggio in città.

Ma non c’è solo l’Mpa, anche i cuffariani della Nuova Dc starebbero lavorando da tempo ad un loro progetto per la sindacatura. Anche le ultime dichiarazioni dei vertici locali a proposito dell’insindacabilità del patto nisseno, non lasciano spazio alle interpretazioni.