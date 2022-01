Il Covid ferma il calcio dilettantistico, domani forse già l’ufficialità

Gela. Un nuovo stop è alquanto probabile. Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare già domani. Si va verso lo stop dei campionati dilettantistici, dall’Eccellenza alla Terza categoria. L’aumento dei contagi anche in Sicilia, che da domani diventa zona gialla, stanno portando ad una serie riflessione anche il mondo del calcio dilettantistico. In alcune regioni, Lombardia, Veneto e Toscana, le decisioni sono già state prese. Il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, ascolterà le indicazioni da Roma prima di presentare la sua proposta al direttivo della Ldn regionale. La sospensione è quasi certa ma non l’annullamento dei campionati, così come è avvenuto lo scorso anno, quando solo l’Eccellenza riprese a giocare in primavera inoltrata.

Teoricamente domenica 9 gennaio i vari campionati dovrebbero riprendere. Alcune squadre, come la SSD Gela, sarebbe dovuta scendere in campo il 5 gennaio per la Coppa Italia a Vizzini, ma difficilmente questo avverrà.